رفض احتجاج الهلال السعودي ضد طرد سافيتش.. ولكن

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

سيرجي سافيتش

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي احتجاج الهلال ضد طرد لاعبه سيرجي سافيتش أمام الرائد، ليغيب عن لقاء الاتفاق يوم الاثنين.

ويلعب الهلال بالجولة الرابعة من الدوري السعودي أمام الاتفاق.

لكن جريدة الرياضية السعودية ذكرت أن إيقاف سافيتش سيقتصر على مباراة واحدة ولم يتم تغليظ العقوبة.

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وبذلك يتاح له المشاركة في الجولة الخامسة خلال مباراة اتحاد جدة ضد الهلال.

ماذا حدث؟

حصل الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي، على بطاقة حمراء بعد اشتباكه مع مدافع الرائد عمر جونزاليس، خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتنص المادة 17 من لائحة الأخلاق والانضباط على أن المخالفة التي تستوجب الطرد، يترتب عليه الإيقاف تلقائيا عن المشاركة في المباراة التالية بنفس المسابقة.

وكانت المخاوف قد أثيرت حول إمكانية معاقبة لجنة الانضباط، لسافيتش أو لاعب الرائد بعد اشتباكهما وحصولهما على طرد.

يلتقي الهلال في الجولة الخامسة أمام الاتحاد في قمة الدوري السعودي يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

تنص المادة 98 من اختصاصات لجنة الانضباط والأخلاق تمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب تلقائيا على الطرد.

ووفقا للائحة في المادة 48 يجوز معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة، كالتالي:

* مباراة واحدة للعب العنيف وبخاصة في حالة استخدام العنف المفرط، مع غرامة مالية 10 آلاف ريال.

* مبارتان للسلوك المشين، أو استخدام ألفاظ، أو إشارات عدوانية، أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس، أو أي شخص آخر مع غرامة مالية 20 ألف ريال.

* 6 مباريات للبصق على المنافس أو أي شخص آخر مع غرامة 60 ألف ريال.

سيرجي سافيتش الهلال
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