رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد عادل دولا

شدد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم وصول عقود تعاقد الزمالك مع أحمد عادل لاعب الأهلي السابق حتى الآن، كما علق على تنظيم مصر المنتظر لكأس الأمم الإفريقية المنتظر.

وقال قمر عبر قناة صدى البلد "نظمنا الكثير من البطولات الدولية والعربية ولذلك فإن طاقم العمل لديه خبرة كبيرة في مثل تلك الأمور ونعمل منذ أكثر من شهر ونصف للاستعداد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية".

وتابع "حصلنا على موافقة 16 دولة للحضور ويوم 1 سبتمبر سنعرف العدد النهائي للمشاركين في البطولة وستقام القرعة يوم 2 سبتمبر".

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وكشف "حصلنا على موافقة الأمن بشكل مبدئي على حضور 1000 لمباريات كأس الأمم الإفريقية مع وعود بزيادتها إلى 1500 أو 2000 وسيتم طرح التذاكر من خلال شركة تذكري واعتقد أن ثمن التذكرة سيكون حوالي 40 جنيها".

وشدد "بالنسبة لي حتى الآن محمد عادل لاعب في الأهلي فقط ما أعرفه هو أنه فسخ تعاقده مع الأهلي ولكن لم يصلنا عقده مع الزمالك ولكن فترة القيد ستبدأ يوم 3 سبتمبر ولكن حتى الآن لم يصلنا عقده مع الزمالك".

وأضاف "إذا جاء الزمالك بعقد محمد عادل سيكون بإمكانه تسجيله بشكل طبيعي وسيتم حصر أعداد اللاعبين الدوليين في كل فريق وسيختار 8 منهم لاختيارهم".

وأتم "اعتبار اللاعب كدولي يتم قياسه على آخر موسمين بمثال فإن أحمد صلاح لا يعتبر دوليا حاليا ويتم اعتبار اللاعب كدولي بعد نهاية البطولة التي يشارك فيها".

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