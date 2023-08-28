مواعيد مباريات الإثنين 28 أغسطس - إنتر وأتليتكو مدريد.. والدوري السعودي

تبدأ اليوم جولة جديدة من الدوري السعودي كما تستكمل مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

أبها × الفيحاء.. 6:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الوحدة × الاتحاد.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الهلال × الاتفاق.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الرائد × الرياض.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × أودينيزي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

كالياري × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري البرتغالي

ريو أفي × بورتو.. 10:15 مساء- تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة