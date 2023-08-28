مدرب مانشستر سيتي يكشف سبب عدم الدفع بـ فودين أساسيا ضد شيفيلد

كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عدم الدفع بـ فيل فودين بشكل أساسي أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقاد ليلو اللقاء بدلا من بيب جوارديولا الذي أجرى عملية جراحية في الظهر يغيب على إثرها لمباراتين.

ولم يبدأ فودين أساسيا اللقاء لكنه شارك كبديل وصنع هدف الفوز الذي سجله رودري في الدقائق الأخيرة.

وقال ليلو في تصريحات نقلتها موقع "مانشستر إيفننج نيوز": "فيل شعر ببعض الألم في المعدة، ولم يكن في أفضل حال".

وأضاف "لدينا فريق جيد، وعندما رأيناه يشعر بالتعب قررنا الاختيار من قائمة الفريق، كان سهلا أن يلعب فيل لكنه لم يكن بحالة جيدة".

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Goal!



Man City are back ahead! Rodri finds the top corner with a rocket! #beINPL #SHUMCI ⚔️🔵 pic.twitter.com/zDiqxzA5VO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023

وعن الفوز باللقاء بصعوبة أجاب: "لعبنا بشكل جيد، وكنا أقرب لما أردناه وهو الفوز، في الشوط الأول كان من الصعب جدا إيجاد المساحات في الحلف، ركلة الجزاء غيرت كل شيء، رأينا الفريق ثابت ويحاول من أجل الهدف".

وواصل "في الشوط الثاني جعلنا الإيقاع أعلى، استعدنا الكرة بشكل أسرع، وجدنا مساحات جديدة، إذا كان بيرناردو سيلفا وخوليان ألفاريز في المكان المناسب لكنا سجلنا أكثر".

وأتم "اللعب ضد منافس صعب كهذا كان أكثر صعوبة بالنسبة للاعبينا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي عقب مرور ثلاث جولات.