وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول: سبب اختيار سيراميكا كليوباترا.. وتفاصيل جلسته مع كولر

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 23:55

كتب : حسام أحمد

أحمد قندوسي

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي انتقال لاعبه أحمد قندوسي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وكان قندوسي قد انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وساهم مع الأهلي في التتويج بأربعة ألقاب خلال فترة تواجده.

وقال نصر يحيى لـ FilGoal.com: "أحمد قندوسي وقع عقدا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع سيراميكا كليوباترا".

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وتابع "استقر قندوسي على اختيار سيراميكا كليوباترا بسبب رغبتهم الشديدة في ضمه ولأنه وجد اهتماما أكبر بالتعاقد معه بالإضافة أن لديهم مشروع كبير".

وكشف نصر يحيى "كان قندوسي يمتلك عروضا من نادي شيريف تيراسبول بطل الدوري في مولدوفا والعربي الكويتي ونادي زد في مصر".

وشدد "قندوسي خرج معارا حتى لا يكون عقبة في طريق التعاقد مع مهاجم أجنبي إذا كانت مصلحة الأهلي في ذلك".

وأضاف وكيل قندوسي "كولر تحدث مع اللاعب وأبلغه أن يرى مصلحته في الإعارة داخل مصر حتى يكون تحت متابعة الأهلي".

واختتم تصريحاته "قندوسي يطمح في العودة للنادي الأهلي ومواصلة تحقيق البطولات".

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي.

وخاض قندوسي مع الأهلي 21 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج قندوسي مع الأهلي بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل قندوسي آخر أهداف الأهلي في الموسم المنقضي، عندما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

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