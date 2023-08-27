سيد عبد الحفيظ: أنا خريج مدرسة الأهلي.. وأشكر كل من تعلمت منه

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

الأهلي - سيد عبد الحفيظ

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لـ الأهلي عن سعادته بعدما حصد جائزة أفضل مدير كرة في الموسم الماضي خلال حفل "دير جيست" لكرة القدم.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال حفل "دير جيست" لكرة القدم: "أنا خريج مدرسة الأهلي وهي الأهم لأي رياضي".

وأضاف "أشكر اللاعبين من قلبي وأتمنى لهم التوفيق، وقبل أي شيء جمهور النادي الأهلي العظيم الذي يعلم دوره ومساندته لناديه".

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وأكمل "النظام والمبدأ هما من يجلبا البطولة وهو ما تعلمته في الأهلي. قوة الأهلي تأتي من مواقفه".

وأتم "أشكر من كل من تعلمت منه، ومن اتفقوا أو اختلفوا معي، مدرسة الأهلي هي الأهم في حياة أي انسان".

وأعلن الأهلي مطلع الشهر الجاري رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، خبرا، يعلن فيه رحيل عبد الحفيظ عن منصبه، وتوجيه الشكر له على ما قدمه للنادي على مدار سنوات.

وعُين خالد بيبو في منصب مدير الكرة في النادي خلفا لسيد عبد الحفيظ.

سيد عبد الحفيظ الأهلي حفل دير جيست
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