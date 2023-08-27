رد صامت من تياجو موتا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس

فضّل تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا الإيطالي الصمت اعتراضا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد يوفنتوس.

وانتهت مباراة يوفنتوس وبولونيا بالتعادل بنتيجة 1-1 في مباراة شهدت إثارة تحكيمية.

وفي الدقيقة 72 اعترض لاعبو بولونيا على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق بعد عرقلة إيلينج جونيور لدان ندوي مهاجم بولونيا داخل منطقة الجزاء.

وتحصل تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا على بطاقة صفراء للاعتراض.

لقطة أشعلت المباراة شاركنا رأيك.. هل توجد ركلة جزاء على يوفنتوس؟#يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SV1e4rnIRR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023

وعقب المباراة سئل موتا من قناة "DAZN" الإيطالية عن رأيه في عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه، لكنه قرر عدم الرد واكتفى بالصمت دون أن يصدر أي كلمة لعدة ثوانٍ حتى سأله المراسل سؤال آخر.

المباراة شهدت أيضا إلغاء هدفا ليوفنتوس سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 52 بداعي تداخل أدريان رابيو المتسلل في الهجمة.

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 4 نقاط في المركز الخامس، بينما حصد بولونيا نقطته الأولى.