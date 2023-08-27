رد صامت من تياجو موتا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

تياجو موتا - بولونيا

فضّل تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا الإيطالي الصمت اعتراضا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد يوفنتوس.

وانتهت مباراة يوفنتوس وبولونيا بالتعادل بنتيجة 1-1 في مباراة شهدت إثارة تحكيمية.

وفي الدقيقة 72 اعترض لاعبو بولونيا على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق بعد عرقلة إيلينج جونيور لدان ندوي مهاجم بولونيا داخل منطقة الجزاء.

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وتحصل تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا على بطاقة صفراء للاعتراض.

وعقب المباراة سئل موتا من قناة "DAZN" الإيطالية عن رأيه في عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه، لكنه قرر عدم الرد واكتفى بالصمت دون أن يصدر أي كلمة لعدة ثوانٍ حتى سأله المراسل سؤال آخر.

Thiago Motta Bologna

المباراة شهدت أيضا إلغاء هدفا ليوفنتوس سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 52 بداعي تداخل أدريان رابيو المتسلل في الهجمة.

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 4 نقاط في المركز الخامس، بينما حصد بولونيا نقطته الأولى.

تياجو موتا الدوري الإيطالي بولونيا يوفنتوس
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