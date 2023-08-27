في لقاء الإثارة التحكيمية.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا

أهدر يوفنتوس نقطتين بالتعادل مع بولونيا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

سجل هدف بولونيا: لويس فيرجسون، فيما سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس.

المباراة شهدت إثارة تحكيمية بإلغاء هدف لـ فلاهوفيتش وعدم احتساب ركلة جزاء لـ بولونيا.

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 4 نقاط في المركز الخامس، بينما حصد بولونيا نقطته الأولى.

تقدم الأسكتلندي فيرجسون في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيركيزي.

وفي الدقيقة سجل دوشان فلاهوفيتش هدفا في الدقيقة 52 ألغي بداعي التسلل بسبب تداخل أدريان رابيو في الهجمة وهو متسلل.

فلاهوفيتش يسجل ويشعل الملعب ولكن الحكم يلغي الهدف شاهد هذه الحالة التحكيمية #يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/oNxoRfRrUv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023

وظهر بول بوجبا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء مشاركا لأول مرة هذا الموسم.

وفي الدقيقة 72 اعترض لاعبو بولونيا على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق بعد عرقلة إيلينج جونيور لدان ندوي داخل منطقة الجزاء.

وتحصل تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا على بطاقة صفراء للاعتراض.

لقطة أشعلت المباراة شاركنا رأيك.. هل توجد ركلة جزاء على يوفنتوس؟#يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SV1e4rnIRR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل فلاهوفيتش هدفا بعد عرضية إيلينج، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق وسط جدل تحكيمي.