"صنعت التاريخ في أوروبا وحان الوقت هنا" مانشيني مدير فني لمنتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني لقيادة منتخب السعودية.

ويأتي تعيين مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا خلفا للفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب سيدات فرنسا الحالي.

ويقود مانشيني منتخب السعودية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقال مانشيني في فيديو تقديمه "صنعت التاريخ في أوروبا، والآن وقت صناعة التاريخ في السعودية".

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وعلم FilGoal.com أن مانشيني طلب الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

بينما رحل إيرفي رينار عن قيادة منتخب السعودية في مارس الماضي.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.