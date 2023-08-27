"صنعت التاريخ في أوروبا وحان الوقت هنا" مانشيني مدير فني لمنتخب السعودية

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني لقيادة منتخب السعودية.

ويأتي تعيين مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا خلفا للفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب سيدات فرنسا الحالي.

ويقود مانشيني منتخب السعودية لمدة أربع سنوات مقبلة.

أخبار متعلقة:
بسبب أزمة تمبكتي.. حل مجلس إدارة الشباب السعودي من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا كما انفرد في الجول - كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية كما انفرد في الجول - الإخبارية: السعودية تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

وقال مانشيني في فيديو تقديمه "صنعت التاريخ في أوروبا، والآن وقت صناعة التاريخ في السعودية".

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وعلم FilGoal.com أن مانشيني طلب الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

بينما رحل إيرفي رينار عن قيادة منتخب السعودية في مارس الماضي.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب السعودية مانشيني رينار
نرشح لكم
بسبب أزمة تمبكتي.. حل مجلس إدارة الشباب السعودي الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية
أخر الأخبار
زيزو: قدمنا موسما للنسيان.. والتألق سره في بذل جهد أكثر من البقية ساعة | الدوري المصري
مدرب مانشستر سيتي يكشف سبب عدم الدفع بـ فودين أساسيا ضد شيفيلد ساعة | الكرة الأوروبية
أوسيمين 100 وعودة كفارا تضمن فوز نابولي على ساسولو.. ولاتسيو يواصل السقوط ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول: سبب اختيار سيراميكا كليوباترا.. وتفاصيل جلسته مع كولر 2 ساعة | الدوري المصري
داروين نونيز: أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشافي: كنا سيئين دفاعيا.. ونسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم 2 ساعة | الدوري الإسباني
سيد عبد الحفيظ: أنا خريج مدرسة الأهلي.. وأشكر كل من تعلمت منه 2 ساعة | الكرة المصرية
رد صامت من تياجو موتا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا