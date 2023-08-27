الثالث بقميص الهامرز هذا الصيف.. قدوس إلى وست هام

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد قدوس

أعلن نادي وست هام ضم محمد قدوس قادما من أياكس الهولندي.

محمد قدوس

النادي : وست هام يونايتد

أياكس
وست هام يونايتد

لاعب الوسط الغاني البالغ 23 عاما وقع على عقد انتقاله لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير فأن قيمة الصفقة ستكون 38 مليون جنيه استرليني (44.5 مليون يورو) بما يشمل الإضافات.

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وسيدفع وست هام 41.5 مليون يورو أولا، بينما يتعلق بقية المبلغ (3 ملايين) بإضافات مرتبطة بالأداء.

وأصبح ثالث صفقات الهامرز الصيفية بعد المكسيكي إديسون ألفاريز والإنجليزي جيمس وارد براوس.

وبات ثاني لاعب ينضم من أياكس الصيف الجاري لصفوف وست هام بعد ألفاريز.

وقال قدوس عقب ارتداء قميص الفريق: "منذ صغري أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، أحلم بهذه اللحظة وأنا سعيد كوني هنا، لكني لن أتوقف وأريد المواصلة".

وسيرتدي قدوس القميص رقم 14 مع وست هام.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد تعاقده مع أياكس حتى صيف عام 2025.

وسجل قدوس الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

محمد قدوس وست هام أياكس
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