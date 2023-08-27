كرة يد - بعد تأهل الكويت.. اكتمال الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 21:52

كتب : محمد سمير

تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي - كرة يد

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" بعد حسم الكويت الكويتي البطاقة الأخيرة.

وتغلب الكويت الكويتي على الزمالك في نهائي البطولة العربية للأندية بنتيجة 31-30 ليخطف بطاقة التأهل.

ويمثل مصر النادي الأهلي بصفته حامل لقب السوبر الإفريقي.

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وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

وتأتي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل اللقب وبطل دوري الأبطال)

- كيلسي البولندي (وصيف دوري أبطال أوروبا)

- برشلونة الإسباني (ثالث دوري أبطال أوروبا)

- فوكس برلين الألماني (بطل الدوري الأوروبي)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- سان فيرناندو الأرجنتيني (بطل أمريكا الجنوبية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة كوينزلاند الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- النجمة البحريني (بطل آسيا)

- الكويت الكويتي (بطل العرب)

- الخليج (ممثل السعودية)

- النور (ممثل السعودية)

ومن المقرر أن تقام القرعة خلال شهر سبتمبر المقبل.

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