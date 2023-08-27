الإعصار مستمر ولكنه ليس الهداف.. هاري كين يقود بايرن للفوز الثاني على أوجسبورج

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة أخرى شهدت تألق المهاجم الإنجليزي هاري كين الوافد من توتنام هوتسبر،

ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 32 بالنيران الصديقة، بواسطة فيليكس أودوكاي لاعب أوجسبورج.

وفي الدقيقة 40 سجل هاري كين الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 69، أضاف هاري كين هدفا ثالثا للفريق، وثانيا له في المباراة بعد عرضية من ألفونسو ديفيز.

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الهدف هو الثالث للمهاجم الإنجليزي في الدوري الألماني بعد مباراتين فقط.

وكان كين قد سجل هدفا وصنع هدفا في المباراة الماضية أمام فيردر بريمن، والتي انتهت بفوز البافاري 4-0.

ورغم ذلك فإن كين لا يتصدر ترتيب هدافي البوندسليجا، حيث يسبقه كيفن بيهرينس مهاجم يونيو برلين، ويوناس فيند مهاجم فولفسبورج، ولكل منهما 4 أهداف.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن يونيون برلين المتصدر حاليا، ويليهما باير ليفركوزن وفولفسبورج وفرايبورج بنفس الرصيد.

فيما يحتل أوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة.