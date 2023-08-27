عنف كروي.. برشلونة ينتصر على فياريال في مباراة الأهداف الـ 7

فياريال 0-2 برشلونة

فياريال 3-2 برشلونة

فياريال 3-4 برشلونة

مباراة جنونية شهدت 7 أهداف، في قمة "لا سيراميكا" بين برشلونة ومضيفه فياريال، والتي انتهت بفوز الزائر بأربعة أهداف مقابل 3.

سجل رباعية برشلونة كل من جافي في الدقيقة 12 وفرينكي دي يونج في الدقيقة 15 وفيران توريس في الدقيقة 68 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

فيما سجل ثلاثية فياريال كل من خوان فويث في الدقيقة 26 وألكساندر سورلوث في الدقيقة 40 وأليكس باينا في الدقيقة 50.

النتيجة رفعت رصيد حامل اللقب إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

الأصغر

تقدم فياريال سريعا في الدقيقة 5 بهدف ألكساندر سورلوث، ولكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 12 قص جافي شريط الأهداف برأسية بعد عرضية من لامين جمال.

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ماهذه الشجاعة يا غافي بالرأس ومن أمام ليفا...؟



برشلونة يفتتح التسجيل في ملعب فياريال لاسيراميكا#الدوري_الإسباني #برشلونه_فياريال pic.twitter.com/MlmagsMOn6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

وبات جمال أصغر صانع لهدف في الدوري الإسباني بالقرن الـ 21، بعمر 16 عاما و45 يوما.

الرقم السابق كان مسجل باسم لاعب آخر لبرشلونة هو أنسو فاتي، الذي صنع أمام فالنسيا في سبتمبر 2019 بعمر 16 عاما و318 يوما.

لا هدوء

سريعا أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني، بعد أن فقد ليفاندوفسكي الكرة لتصل إلى الهولندي فيسدد بلمسة واحدة في المرمى في الدقيقة 15.

وبذلك سجل برشلونة هدفين خارج أرضه في أول 15 دقيقة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2012، تحديدا أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

عودة فياريال بدأت في الدقيقة 26 برأسية من خوان فويث، بعد ركنية من أليكس باينا.

وأتى التعادل في الدقيقة 40 بواسطة المهاجم ألكساندر سورلوث، بعد عرضية من الظهير ألفونسو بيدرازا.

ومنذ بداية الموسم الماضي بات سورلوث الأكثر مساهمة في الأهداف ضد برشلونة بالدوري الإسباني، حيث سجل هدفين وصنع 1.

ريمونتادا من الجانبين

أكمل فياريال عودته بهدف أليكس باينا في الدقيقة 50 بعد عرضية أخرى من بيدرازا، ليسجل ثالث الأهداف.

وبذلك سجل باينا وصنع في نفس المباراة للمرة الأولى مع فياريال، وبات ثالث لاعب من الغواصات يفعل ذلك أمام برشلونة بعد مانولو ألفارو في 1999 وصامويل تشوكويزي في 2019.

وتحرك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بتبديله الأول في الدقيقة 63، بنزول فيران توريس بدلا من أوريول روميو.

وفي الدقيقة 68 كافأ توريس مدربه سريعا بتسجيل هدف التعادل من كرة عادت إليه فتابعها في الشباك.

وبات فيران توريس أكثر لاعب يسجل من مقاعد البدلاء تحت قيادة تشافي، حيث كان هذا هدفه الخامس، متفوقا على أنسو فاتي الذي سجل 4 أهداف.

على الجانب الآخر دفع كيكي سيتيين مدرب فياريال، ومدرب برشلونة السابق، بالثلاثي دينيس سواريز وسانتي كوميسانا وإلياس أخوماش بدلا من إتيان كابو وراموس تيراتس وجيرارد مورينو، وذلك في الدقيقة 70.

وأخيرا أكمل برشلونة عودته برابع الأهداف من البولندي روبرت ليفاندوفسكي من متابعة أخرى في الدقيقة 71.

وحل أنسو فاتي بدلا من أمين جمال في الدقيقة 76، بينما أتى خوسيه لويس موراليس بدلا من أليكس باينا على الجانب الآخر.

وبذلك يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن جيرونا الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

ويواصل برشلونة حملة الدفاع بمواجهة أوساسونا خارج الديار يوم 3 سبتمبر.