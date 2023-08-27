انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض

يلعب فريق الزمالك ضد الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم سوبر جلوب.

ويسعى الزمالك لحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

لمشاهدة المباراة

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ق30 انتهت المباراة بتأهل الكويت إلى كأس العالم للأندية

ق29:30 النتيجة 31-30

ق26:39 الكويت يتقدم 30-28

ق24:17 الزمالك يقلص الفارق 28-29

ق23 تقدم الكويت 29-27

ق17 تقدم الزمالك مجددا 27-26

ق15 تقدم الكويت 26-25

ق13 التعادل 24-24

ق11 الفارق يتقلص 24-23 للزمالك

ق34 صحوة بيضاء والنتيجة 21-17

ق30:00 نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 18-16

ق24:30 تقدم الزمالك بفارق هدفين 15-13

ق22:20 تعادل جديد والنتيجة 12-12

ق15:50 صحوة بيضاء جديدة وتقدم الزمالك 9-7

ق13:20 التعادل 6-6

ق11:50 الفارق يتقلص مجددا والنتيجة 6-5 للزمالك

ق10 الفارق يتسع 6-3 لصالح الزمالك مع تألق عمر بكار

ق7:15 تقدم الزمالك بفارق هدفين 4-2

ق5:56 الزمالك يتقدم 3-1 بهدف عمر الوكيل بكار

ق2:30 تفوق أبيض في البداية وتقدم الزمالك 2-0

انطلاق المباراة