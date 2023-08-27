الأهلي يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن إعارة الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكتب الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: الأهلي يوافق على إعارة اللاعب أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا لمدة عام.

وعلم FilGoal.com قبل أيام أن الأهلي وافق على طلب سيراميكا كليوباترا بتحمل جزء من راتب قندوسي لتسهيل إعارته.

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ويقترب الأهلي من دفع ما يقارب من 50% من راتب قندوسي على أن يتحمل سيراميكا الجزء المتبقي.

ويسعى الأهلي لرحيل أحمد قندوسي تمهيدا للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي.

وخاض قندوسي مع الأهلي 21 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج قندوسي مع الأهلي بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل قندوسي آخر أهداف الأهلي في الموسم المنقضي، عندما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

أحمد قندوسي الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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