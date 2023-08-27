كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:05
كتب : محمد سمير
أعلن النادي الأهلي ضم تمارا نادر السيد لتدعيم صفوف سيدات السلة لمدة أربعة مواسم.
وعادت تمارا نادر السيد لصفوف الصيد بعدما لعبت في صفوف نادي الجزيرة على سبيل الإعارة.
وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن إتمام التعاقد لمدة أربعة مواسم مقبلة.
ويحق للأهلي التعاقد مع صفقة محلية واحدة كونه بطل النسخة الماضية من دوري السوبر.
ووفقا للائحة الاتحاد المصري لكرة السلة يحق لحامل لقب الدوري التعاقد مع صفقة محلية وحيدة.
تمارا هي ابنة نادر السيد أسطورة منتخب مصر وحارس مرمى الزمالك والأهلي والمصري وكلوب بروج البلجيكي السابق.
وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي.
كما سبق لتمارا اللعب في نيون السويسري.
وشاركت تمارا مع منتخب ناشئات مصر لكرة السلة في بطولة العالم.
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