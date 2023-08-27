مرموش يسجل ويخطف تعادلا قاتلا لـ فرانكفورت من ملعب ماينز

قاد عمر مرموش فريقه إينتراخت فرانكفورت لخطف نقطة التعادل خارج أرضه أمام ماينز بتسجيل هدف قاتل في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وشارك مرموش أساسيا لأول مرة مع فرانكفورت في الدوري، بعد أيام من المشاركة أساسيا لأول مرة مع الفريق ضد ليفسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الثالث من دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد ذلك الهدف الثاني لمرموش مع فريقه الجديد بعدما سجل في الدور الأول من كأس ألمانيا.

ورفع فرانكفورت رصيده لـ 4 نقاط في المركز السادس بشكل مؤقت، فيما حصد ماينز نقطته الأولى.

وكاد مرموش أن يتقدم مبكرا لفريقه من خلال انفراد لكنه انزلق على أرض الملعب قبل انفراده بسبب هطول الأمطار في الدقيقة 11.

وألغت تقنية الفيديو في الدقيقة 25 احتساب ركلة جزاء لماينز.

وتقدم ماينز بهدف أول عن طريق الكوري الجنوبي لي جاي سانج برأسية في الدقيقة 25 بعد خطأ من كيفين تراب.

وفي الدقيقة 45+4 مرت رأسية مرموش بعيدة عن مرمى ماينز.

في الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه أنسجار كانوف مدافع فرانكفورت ليكمل زملاء مرموش اللقاء بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع توغل جونيور دينا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها مرموش بسهولة في الشباك مسجلا التعادل.

احتفل الدولي المصري بهدفه بخلع قميصه وتحصل على بطاقة صفراء، لكنه خطف نقطة تعادل لصالح فريقه من خارج القواعد.

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