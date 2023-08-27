خبر في الجول - جلسة بين زيزو واللجنة التنفيذية لـ الزمالك بشأن المستحقات

تواجد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في مقر النادي وعقد جلسة مع اللجنة التنفيذية للنادي لمناقشة ملف مستحقاته المالية المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو عقد جلسة سريعة مع اللجنة المسؤولة عن الزمالك.

وأكدت اللجنة للاعب أنه يتم العمل خلال الأيام الحالية لحصوله على مستحقاته قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكشف حسن موسى رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك عن تطورات ملف تجديد تعاقد زيزو قائلا عبر قناة "صدى البلد": "ما أعرفه أن موضوع زيزو تم حله بنسبة 90% وهو مستمر في الزمالك من خلال جهود من رجال أعمال زمالكاوية".

وشدد أحمد سيد زيزو على رغبته في البقاء مع الفريق على الرغم مما أثير خلال الفترة الماضية عن رغبته في الرحيل عن الفريق.

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستاجرام: "للتوضيح ولحق جماهير الزمالك علي، أولا كل الشكر على الحب من جماهير الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام وزيزو بشكل خاص، كل ما أثار الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك ما هو الا اجتهادات من وسائل التواصل الاجتماعي وألله يعلم مصدرها".

"رغبني كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارته انتقالي لأي ناد للاستفادة المادية أو لأي سبب سأكون أول داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في النادي أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

يجب أن تعلم جماهير الزمالك أن اللاعبين تحملوا ما لا يقدر عليه بشر وصحيح هم يتحملون جزء مما حدث الموسم الماضي ولكن مع لاعبين آخرين لكان الوضع أمثر سوء، اعتدت على أن أكون صريحا وأن أتق الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى أصبح من الماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي: "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة"

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

صاحب الـ27 عاما خاض 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 24 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك زيزو 29 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفين.