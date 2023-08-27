تشكيل برشلونة - ماركوس ألونسو أساسي لأول مرة.. وغياب بيدري أمام فياريال

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويحل البلاوجرانا ضيفا ثقيلا على الغواصات الصفراء في ملعب لا سيراميكا معقل الأخير.

ويبدأ ماركوس ألونسو أساسيا لأول مرة مع برشلونة بعد تسجيله في قائمة الفريق

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ويغيب بيدري بسبب الإصابة، ويواصل اليافع لامين يمال المشاركة بشكل أساسي للمباراة الثانية تواليا.

ويعوض سيرجي روبرتو في مركز الظهير غياب أليخاندرو بالدي الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - أندريس كريستنسين – ماركوس ألونسو – سيرجي روبرتو

الوسط: جافي – أوريول روميرو – فرينكي دي يونج – لامين جمال – إلكاي جوندوجان

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فياريال المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط من مباراتين.

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