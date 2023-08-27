بسبب أزمة تمبكتي.. حل مجلس إدارة الشباب السعودي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، على خلفية أزمة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال.

وأوضحت وزارة الرياضة أنه تم حل مجلس الإدارة برئاسة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان (الرئيس التنفيذي) بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء ذلك بناء على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة نادي الشباب المنعقد بتاريخ 25 أغسطس من استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقررت وزارة الرياضة، حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، كما قررت تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي استناداً إلى الفقرة العاشرة من المادة 95 لذات اللائحة.

وحددت اللجنة العامة للانتخابات يوم الأحد 10 سبتمبر المقبل موعداً لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن خالد الثنيان فكر كثيراً في تقديم استقالته من منصب رئاسة النادي، وذلك بعد الضغوطات الكبيرة التي عاشها في الأيام الستة الماضية، التي شهدت توقيع وثيقة انتقال حسان تمبكتي إلى نادي الهلال بقيمة مالية قاربت 138 مليون ريال.

وأضاف التقرير أن الثنيان رفع طلبا لوزارة الرياضة يوم الجمعة بإضافة عضوين اثنين هما عبد الله السيف وعبد الله الغامدي ليكملا القائمة الرسمية والقانونية لمجلس إدارة النادي، وذلك في أعقاب استقالة 4 أعضاء هم سعد الجهيمي وسارة التميمي وعامر الشهري وعبد الله الحمدان.

وكشفت أن الثنيان كان لا يريد الاستمرار في رئاسة النادي لكنه لا يفضل الاستقالة من تلقاء نفسه، بل يريدها على طريقة حل مجلس إدارة النادي من قبل وزارة الرياضة التي أعلنت فعلا حل مجلس الإدارة لاحقاً.

وبدا الثنيان منزعجاً من الأجواء في النادي وسط تدخلات من الأعضاء الذهبيين ومحاولاتهم في التحكم في قرارات مجلس الإدارة وتسييرها وفقاً لأهوائهم، حسب الشرق الأوسط.

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قبل أيام، أعلن نادي الهلال السعودي ضم حسان تمبكتي مدافع فريق الشباب ومنتخب السعودية.

وكان قد ارتبط اسم تمبكتي بأكثر من نادي سعودي خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسم وجهته إلى الهلال.

ونشر الهلال فيديو التعاقد مع تمبكتي بعنوان "بالنهاية.. أنا هلالي".

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية في وقت سابق أن صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين.

ويبلغ تمبكتي من العمر 24 عاما وخرج من ناشئي الشباب ولم يلعب لفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة.

وخاض تمبكتي 20 مباراة دولية مع منتخب السعودية.