غزل المحلة يعلن التزام فيوتشر بسداد باقي قيمة صفقة هشام عادل

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

هشام عادل - عبد الغني محمد

أعلن نادي غزل المحلة تلقيه اتصالا هاتفيا من مجلس إدارة فيوتشر للتأكيد خلاله على الالتزام بسداد مستحقات هشام عادل.

وأشار مسؤولي فيوتشر خلال المكالمة إلى التزامهم بدفع باقي مستحقات الصفقة قبل بداية الموسم الجديد.

وحصل غزل المحلة على 50% من قيمة الصفقة فقط حتى الآن ولذلك قدم النادي شكوى لاتحاد الكرة من أجل الحصول على باقي المستحقات.

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وانتقل هشام عادل من غزل المحلة إلى فيوتشر في بداية الموسم الماضي.

وشارك عادل مع فيوتشر في 13 مباراة خلال الموسم الماضي.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد إنهاء الموسم في المركز الـ 16.

هشام عادل غزل المحلة فيوتشر
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