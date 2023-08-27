غزل المحلة يعلن التزام فيوتشر بسداد باقي قيمة صفقة هشام عادل
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 16:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة تلقيه اتصالا هاتفيا من مجلس إدارة فيوتشر للتأكيد خلاله على الالتزام بسداد مستحقات هشام عادل.
هشام عادل
النادي : سموحة
وأشار مسؤولي فيوتشر خلال المكالمة إلى التزامهم بدفع باقي مستحقات الصفقة قبل بداية الموسم الجديد.
وحصل غزل المحلة على 50% من قيمة الصفقة فقط حتى الآن ولذلك قدم النادي شكوى لاتحاد الكرة من أجل الحصول على باقي المستحقات.
وانتقل هشام عادل من غزل المحلة إلى فيوتشر في بداية الموسم الماضي.
وشارك عادل مع فيوتشر في 13 مباراة خلال الموسم الماضي.
وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد إنهاء الموسم في المركز الـ 16.
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