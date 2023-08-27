سكاي: روما يتفق مع تشيلسي على ضم لوكاكو.. وعقبة أخيرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن روما توصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف.

وظهر جليا طوال فترة الانتقالات الصيفية أن لوكاكو لن يكمل مسيرته مع تشيلسي ولن يلعب مع إنتر مجددا بعد إعارة الموسم الماضي.

وأفادت الشبكة أن روما نجح في إقناع تشيلسي بضم المهاجم البلجيكي.

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ويتبقى فقط الاتفاق على راتب اللاعب بين الطرفين، حسب التقرير.

وكان الهلال السعودي قد اهتم بضم لوكاكو لكن الأخير رفض الانتقال إلى الدوري السعودي بعد مفاوضات استمرت لأيام.

كما أنهى إنتر ميلان اهتمامه بضم روميلو لوكاكو من تشيلسي نهائيا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن إنتر شعر بالغضب لعلمه بدخول لوكاكو في مفاوضات مع غريمه التقليدي يوفنتوس.

وأوضح رومانو أن يوفنتوس قد يضم لوكاكو لكن في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش فقط.

وعن موقف تشيلسي أشار الصحفي الإيطالي أنه بعد انسحاب إنتر من الصفقة فإن النادي الإنجليزي لن يغير من خططه ويرغب في رحيل لاعبه.

وأكد رومانو أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد لم يتحدث أبدا مع اللاعب البلجيكي في ظل رغبة الإدارة في رحيل لوكاكو.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس أو أي ناد آخر يرغب في ضم لوكاكو عليه دفع 40 مليون يورو للحصول على موافقة تشيلسي على البيع.

وكان تشيلسي يرغب في الحصول على 45 مليون يورو.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.

ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026.

روميلو لوكاكو روما تشيلسي إنتر
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