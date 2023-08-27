تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في الدوري مع فريقه الجديد

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة ماينز يوم الأحد.

ويحل فرانكفورت ضيفا على ماينز ضمن الجولة الثانية من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.

وكان مرموش قد بدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم أمام ليفسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الأخير من دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

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وذلك بعدما شارك كبديل في الدور الأول من كأس ألمانيا وسجل ثم شارك كبديل أيضا في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل الفريق:

حراسة: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – هرفويي سمولتشيتش - فيليب ماكس

الوسط: كريستيان جاكيتش – إلياس السخيري – أنسجار كناوف

الهجوم: عمر مرموش – راندال كولو مواني – ماريو جوتزة.

بعد لقاء ماينز، سيستعد فرانكفورت لمواجهة ليفسكي صوفيا مجددا لحسم هوية المتأهل لدور المجموعات في ثالث البطولات الأوروبية يوم الخميس المقبل .

عمر مرموش إينتراخت فرانفكورت ماينز الدوري الألماني
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