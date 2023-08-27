خبر في الجول - إصابة السولية بتمزق في العضلة الخلفية

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 15:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - عمرو السولية

تعرض عمرو السولية نجم وسط الأهلي إلى إصابة جديدة قد تعيقه عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن السولية قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قد يغيب على أثرها لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

كما علم FilGoal.com أن الأقرب حاليا للسولية هو السفر برفقة بعثة الأهلي إلى النمسا لاستكمال مرحلة التأهيل خلال المعسكر.

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السولية كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

وشارك السولية مع الأهلي في 30 مباراة بالموسم الماضي وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر الفريق الإعدادي الذي سيتمد من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم في القاهرة قبل السفر إلى النمسا.

عمرو السولية الأهلي
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