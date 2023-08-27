تقرير تركي: عودة تريزيجيه ستكون أقرب من المتوقع

يحاول محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور العودة للملاعب قبل مواجهة بشكتاش منتصف الشهر المقبل، حسب جريدة فاناتيك التركية.

ونشر طرابزون سبور بيانا حول حالة لاعبه المصري الذي أصيب في لقاء جالاتاسراي يوم السبت الماضي، وأكد فيه إصابته بكسر في الضلوع.

وذكر تقرير فاناتيك أن الدولي المصري يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب في لقاء بشكتاش بعد فترة التوقف الدولي.

يواصل تريزيجيه عملية علاجه ويستهدف أن تشهد فترة التوقف الدولي سرعة تعافيه من الإصابة.

من المتوقع أن تقام مباراة طرابزون وبشكتاش يوم 16 أو 17 سبتمبر، إذ لم يستقر الاتحاد التركي لكرة القدم على مواعيد الجولة الخامسة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر الشهر المقبل، إذ يلعب الفراعنة ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وضد تونس وديا.

وكانت صحيفة الصباح التركية قد ذكرت أن فترة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة قد تصل إلى شهرين.

وأشارت الجريدة إلى أن لاعب الأهلي السابق أصيب بكسر في ضلعين وليس ضلع واحد.

يوم الأحد الماضي، أفاد طرابزون سبور في بيان: "بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي وغادر إلى المستشفى، تبين أنه مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى".

وأضاف البيان "بدأ فريقنا الطبي علاج اللاعب".

وكان نيناد بيليكا المدير الفني لـ طرابزون سبور التركي قد أوضح طبيعة إصابة تريزيجيه خلال مواجهة جالاتاسراي.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب.

وقال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

وسقط تريزيجيه مصابا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلا منه في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

وكان تريزيجيه يخوض مباراته الرسمية الثانية هذا الموسم مع طرابزون سبور.

وشارك الجناح لمدة 74 دقيقة في المباراة السابقة ضد أنطاليا سبور، والتي انتهت بفوز طرابزون بهدف دون رد.

واحتل طرابزون سبور المركز السابع في الدوري التركي بالموسم الماضي 2022-2023.

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