خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع حارس شباب إنبي

أتم الاتحاد السكندري تعاقده مع صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد حصل على توقيع محمد صلاح "كباكا" حارس مرمى إنبي تحت 19 عاما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

ووقع الحارس على عقد لمدة 4 سنوات مقبلين في جلسة جمعته مع محمد مصيلحي رئيس النادي ومدربه طارق العشري.

ولم يسبق لصلاح أن لعب مع الفريق الأول لإنبي.

وتعاقد زعيم الثغر مع أحمد الشيخ، وسيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان، ورجب عمران وإسلام أبو سليمة.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو، إلا أن طارق العشري مدرب الفريق قد أعلن عبر FilGoal.com عن فسخ تعاقده لضعف مستواه في الودية الأولى أمام دلفي.

ولعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على دلفي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف الفريق السكندري كريستوفاو مابولولو "هدفين" وسيف تقا وعلي خالد ناشئ الفريق.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.