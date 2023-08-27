على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر ضد مونتجرو - كرة سلة

حقق منتخب مونتنجرو الفوز على مصر في الجولة الثانية من كأس العالم لكرة السلة بنتيجة 89-74.

وأصبح منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من الخروج من دور المجموعات بشكل رسمي في حال فازت ليتوانيا على المكسيك.

الربع الأول انتهى بتقدم مونتنجرو بنتيجة 27-17.

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وارتفع الفارق بنهاية الربع الثاني إلى 14 نقطة لمصلحة مونتنجرو.

الربع الثالث كان الأفضل لمنتخب مصر واستمر الفارق كما هو عليه وانتهى بنتيجة 70-56.

وانتهت المباراة بتوسع الفارق إلى 15 نقطة ليحقق مونتنجرو الفوز الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من خسارة مصر إلا أن إيهاب أمين كان أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في المباراة بتسجيل 26 نقطة.

كان منتخب مصر قد خسر في المباراة الأولى ضد ليتوانيا بنتيجة 93-67.

وسيلعب منتخب مصر المباراة الأخيرة في المجموعات ضد المكسيك يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حالة تحقيق ليتوانيا الفوز على المكسيك بعد قليل، سينتقل كل من مصر والمكسيك للعب المباريات الترتيبية لتحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ 32.

منتخب مصر كأس العالم لكرة السلة
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