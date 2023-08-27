بيلد: بافار يضغط على بايرن للموافقة على رحيله

يبدو أن غياب بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ عن 3 من التدريبات الـ4 الأخيرة ما هو إلا طريقة للضغط على ناديه من أجل الموافقة على رحيله، حسبما أوضحت جريدة بيلد.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن بافار ينتظر الضوء الأخضر من بايرن للسفر إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي مع إنتر.

وذكر تقرير بيلد أن عدم كشف بايرن لأسباب غياب بافار عن تدريب الجمعة والسبت، يزيد من هذه التكهنات، خاصة وأن النادي أفاد بأن غيابه عن تدريب الأربعاء كان بسبب المرض.

وأضاف التقرير أن الفرنسي قد يكون أضرب عن التدريب لإجبار ناديه على الموافقة على انتقاله إلى إنتر.

لو أثبتت التقارير حدوث ذلك ستكون هي الحالة الأولى من هذا النوع في تاريخ النادي البافاري، حسب بيلد.

وخرج بافار من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أوجسبورج يوم الأحد.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صفقة انتقال بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى إنتر اقتربت من الحسم، فيما أوضحت تقارير ألمانية أن هناك عائق قبل إتمام الصفقة.

فيما أشارت قناة SPORT1 الألمانية إلى أن بايرن وافق على بيع بافار لإنتر مقابل 30 مليون يورو + 3 ملايين كمتغيرات، لكنه لن يطلق سراح المدافع الفرنسي قبل العثور على بديل له.

وشارك بافار في تدريب بايرن الصباحي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي، قبل أن يغيب عن تدريب الأربعاء.

وكان جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر قد أوضح أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وكان مانشستر يونايتد قد فتح باب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الفرنسي بنجامين بافار، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن ميونيخ رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم بافار.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين ستستمر، ولن تتوقف عند العرض الأول.

ومن المرجح أن يرفع يونايتد عرضه لضم المدافع الفرنسي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بافار اتفق مبدئيا مع يونايتد ويريد الانضمام إليه.

وأوضحت التقارير أن بافار يحظى باهتمام ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافار والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.