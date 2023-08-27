دي مارزيو: لاتسيو يقترب من ضم جيندوزي

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

ماتيو جيندوزي - مارسيليا

يقترب نادي لاتسيو الإيطالي من التعاقد مع ماتيو جيندوزي لاعب خط وسط مرسيليا الحالي، حسب تقارير إيطالية.

ارتبط اللاعب الدولي الفرنسي بشكل كبير بالانتقال إلى النادي الإيطالي في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات انتقال ماتيو إلى لاتسيو أصبح وشيكا.

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وأكد أن الطرفان اتفقا على إبرام صفقة تصل إلى 13 مليون يورو ومكافآت بقيمة 5 ملايين يورو.

وأشار إلى أن الاتفاق على بنود المكافآت هو ما تسبب في تأخير الصفقة لعدة أيام.

فضلا عن الاتفاق على البنود الشخصية لعقد جيندوزي.

ومن المتوقع أن يسافر جيندوزي إلى روما للخضوع للفحص الطبي.

ماتيو جيندوزي مارسيليا لاتسيو
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