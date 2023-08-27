خبر في الجول - صبري رحيل ينضم للجونة لمدة موسمين

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 12:38

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد - البنك الأهلي - صبري رحيل

انضم صبري رحيل لاعب الاتحاد السكندري السابق إلى الجونة ليدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رحيل قد وع على عقود انضمامه للجونة لمدة موسمين بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري كما بدأ اللاعب في المشاركة مع الفريق في فترة الإعداد.

وسيشارك الفريق بالدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

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ولعب رحيل لمدة ثلاثة مواسم مع الاتحاد السكندري بعد الانضمام للفريق في 2019 قادما من الأهلي.

وشارك رحيل مع الاتحاد السكندري في 96 مباراة وخلالهم صنع تسعة أهداف.

صاحب الـ 35 عاما سيلعب بالفريق الرابع خلال الدوري الممتاز منذ بداية مسيرته بعد أن لعب في صفوف الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة قد حصل على توقيع كمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني لمدة 3 سنوات.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

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