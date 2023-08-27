انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 11:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد مونتنجرو في كأس العالم لكرة السلة.
منتخب مصر كان قد خسر المباراة الأولى ضد ليتوانيا.
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نهاية المباراة بفوز مونتجرو.
نهاية الربع الثالث (70-56) لمونتنجرو.
ق7.12 الفارق يتسع أكثر لمونتنجرو 58-39.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول (51)-(37) لصالح مونتنجرو.
ق2.23 الفارق تسع نقاط لصالح مونتنجرو 43-34.
ق5:52. الفارق يتسع.. النتيجة الحالية 41-26 لمونتنجرو.
نهاية الربع الأول بتقدم مونتنجرو 27-17.
ق1:48. ثلاثيتان مصريتان يقلصان الفارق 23-17.
ق4. الفارق يتسع إلى مونتنجرو ووقت مستقطع مصري 17-7.
ق5. التقدم يتحول إلى مونتجرو 11-7.
ق7. تقدم مصري في البداية المنتيجة 7-4.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل