انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

مصر ضد مونتنجرو - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد مونتنجرو في كأس العالم لكرة السلة.

منتخب مصر كان قد خسر المباراة الأولى ضد ليتوانيا.

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نهاية المباراة بفوز مونتجرو.

نهاية الربع الثالث (70-56) لمونتنجرو.

ق7.12 الفارق يتسع أكثر لمونتنجرو 58-39.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول (51)-(37) لصالح مونتنجرو.

ق2.23 الفارق تسع نقاط لصالح مونتنجرو 43-34.

ق5:52. الفارق يتسع.. النتيجة الحالية 41-26 لمونتنجرو.

نهاية الربع الأول بتقدم مونتنجرو 27-17.

ق1:48. ثلاثيتان مصريتان يقلصان الفارق 23-17.

ق4. الفارق يتسع إلى مونتنجرو ووقت مستقطع مصري 17-7.

ق5. التقدم يتحول إلى مونتجرو 11-7.

ق7. تقدم مصري في البداية المنتيجة 7-4.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر مونتنجرو كأس العالم لكرة السلة
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