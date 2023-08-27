الرياضية: الشباب تقدم بعرض رسمي لضم نجم إيفرتون

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب قدم عرضا رسميا إلى إيفرتون الإنجليزي من أجل شراء ديماراي جراي.

وأوضح التقرير أن الشباب عرض ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

ويأمل الشباب في موافقة إيفرتون على العرض، مع تبقي عام في عقد اللاعب، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر.

وأشار التقرير إلى المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وينتظر أن يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 7 ملايين جنيه استرليني بخلاف المميزات الأخرى في العقد ومكافاة توقيع تتجاوز 5 ملايين جنيه استرليني، في حال تم الاتفاق النهائي.

وينتظر أن تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين كشف تقرير الرياضية أن اللاعب وافق على الذهاب واللعب في الدوري السعودي.

يذكر أن الشباب السعودي حاول قبل أيام ضم أحمد سيد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك، غير أن ناديه رفض التخلي عنه.

وقتها أعلن نادي الزمالك رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لشراء زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي: "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة"

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

وأرسل نادي الشباب السعودي عرضا رسميا إلى الزمالك من أجل طلب التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض.

وجاء محتوى العرض كالآتي:

"يهديكم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أطيب التحية والتقدير وسائلين الله لكم التوفيق والسداد، ومن منطلق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين، نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب المحترف/ أحمد مصطفى محمد سيد مواليد 10-01-1996 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض المقدم من نادي الشباب السعودي بشأن زيزو.

وكشف لكم FilGoal.com في وقت سابق الكاملة للعرضين السعوديين الذين وصلا لـ زيزو، وموقف كافة الأطراف.

وكل ما يلي هو الترتيب الزمني للأحداث في قصة عروض السعودية لـ زيزو.

-زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد ممثلا الزمالك قبل يومين وأخطراهما بورود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، واستفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.

-الزمالك أبلغ زيزو أن مستحقاته المتأخرة ستتوفر مع بداية الأسبوع المقبل.

- والد زيزو أبلغ مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.

-الزمالك حتى الآن متمسك باللاعب وليس مطروحا للبيع. أحمد مرتضى أخطر والد زيزو إنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة، لكنه واثق من الرفض. -مصدر مقرب من زيزو قال لـ FilGoal.com: "رغبة اللاعب هي الاحتراف مع زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه الزمالك نظير الصفقة". يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي. صاحب الـ27 عاما خاض 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 24 هدفا وصنع 19 آخرين. ويملك زيزو 29 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفين.

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