ميسي يسجل ويقود إنتر ميامي للفوز الأول في الدوري الأمريكي بعد 11 مباراة

حقق إنتر ميامي الفوز على نيويورك ريد بولز بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 23 من الدوري الأمريكي.

الفوز كان هو الأول لإنتر ميامي بعد غياب 11 مباراة على التوالي خسر الفريق خلالهم 8 مباريات وتعادل في ثلاثة.

الفوز الأخير لميامي يعود إلى يوم 14 مايو السابق على حساب نيو إنجلاند.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لليونيل ميسي مع الفريق ببطولة الدوري بعد أن شارك في كأس الدوريات وكأس أمريكا.

وبدأ ميسي من على مقاعد البدلاء برفقة سيرخيو بوسكيتس وشاركا كبديلين في الدقيقة الـ 60 من المباراة، بينما بدأ جوردي ألبا من البداية.

تقدم دييجو جوميز بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة الـ 37 مستغلا تمريرة من نوا ألين.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 89 بعد أن مرر تمريرة رائعة لبينجامين كريماسكي الذي أعاد الكرة له أمام المرمى ليسجل مباشرة في الشباك.

الهدف كان هو الأول لميسي في بطولة الدوري خلال المشاركة الأولى.

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Messi --> Cremaschi --> MESSI



OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

ونجح ميسي في تسجيل 11 هدفا وصناعة ثلاثة خلال 9 مباريات خاضهم حتى الآن مع إنتر مياسي، كما قاد الفريق للتتويج بكأس الدوريات الأمريكي.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة على ملعبه ضد ناشفيل يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا.