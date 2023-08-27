مواعيد مباريات الأحد 27 أغسطس - مواجهات نارية في أوروبا ومصر في كأس العالم للسلة.. ونهائي يد الزمالك

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

يخوض اليوم منتخب مصر لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم، كما يلعب الزمالك نهائي البطولة العربية بالإضافة إلى وجود مباريات أوروبية نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أخبار متعلقة:
ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا خبر في الجول - الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ السيد عطية.. و3 عروض للحارس

بيرنلي × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي.. 4:00 مساء- بي إن سبورتس بريميوم 1.

نيوكاسل × ليفربول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

فياريال × برشلونة.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × أوساسونا.. 8:30 مساء- بي إن سبورتس 4.

أتلتيك بلباو × ريال بيتيس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بولونيا.. 7:30 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

فيورنتينا × ليتشي.. 7:30 مساء - أو ظبي الرياضية 2.

نابولي × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

لاتسيو × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 2.

الدوري الألماني

ماينتس × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بايرن ميونيخ × أوجسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

ستاد رين × لو هافر.. 2:00 مساء - بي إن سبورت 2.

ستراسبورج × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

مونبلييه × ريمس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كليرمونت فوت × ميتز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

لوريان × ليل.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 2.

نيس × ليون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس العالم لكرة السلة

مونتنجرو × مصر.. 11:45 صباحا - بي إن سبورتس 1.

البطولة العربية لكرة اليد

البنك الأهلي × مضر.. 5:00 مساء - قناة الاتحاد العربي عبر يوتيوب - الثالث والرابع.

الزمالك × الكويت.. 7:30 مساء - قناة الاتحاد العربي عبر يوتيوب - المباراة النهائية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

منتخب مصر كأس العالم لكرة السلة الزمالك كرة يد مواعيد مباريات اليوم الأحد
نرشح لكم
تايكوندو - أدهم خالد على رأس بعثة مصر في بطولة العالم للناشئين نهائي البطولة العربية – موعد مباراة الزمالك والكويت.. القناة الناقلة كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية انتهت البطولة العربية لكرة يد – الزمالك (29) - (24) مضر السعودي.. إلى النهائي كرة يد - الكويت يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب البنك الأهلي سلة - فارق 26 نقطة..مصر تبدأ مشوارها في كأس العالم بالخسارة من ليتوانيا انتهت البطولة العربية لـ اليد - البنك الأهلي (27) (29) الكويت.. إلى النهائي انتهت كأس العالم للسلة - مصر (67) - (93) ليتوانيا.. فارق 26 نقطة
أخر الأخبار
برناردو سيلفا: غياب جوارديولا لن يؤثر علينا كثيرا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العالم للسلة - مصر (34)-(43) مونتنجرو.. الفارق تسع نقاط 48 دقيقة | كرة سلة
الرياضية: الشباب تقدم بعرض رسمي لضم نجم إيفرتون 56 دقيقة | ميركاتو
ميسي يسجل ويقود إنتر ميامي للفوز الأول في الدوري الأمريكي بعد 11 مباراة ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 27 أغسطس - مواجهات نارية في أوروبا ومصر في كأس العالم للسلة.. ونهائي يد الزمالك ساعة | رياضات أخرى
ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط 12 ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا 4 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك