مواعيد مباريات الأحد 27 أغسطس - مواجهات نارية في أوروبا ومصر في كأس العالم للسلة.. ونهائي يد الزمالك

يخوض اليوم منتخب مصر لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم، كما يلعب الزمالك نهائي البطولة العربية بالإضافة إلى وجود مباريات أوروبية نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي.. 4:00 مساء- بي إن سبورتس بريميوم 1.

نيوكاسل × ليفربول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

فياريال × برشلونة.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × أوساسونا.. 8:30 مساء- بي إن سبورتس 4.

أتلتيك بلباو × ريال بيتيس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بولونيا.. 7:30 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

فيورنتينا × ليتشي.. 7:30 مساء - أو ظبي الرياضية 2.

نابولي × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

لاتسيو × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 2.

الدوري الألماني

ماينتس × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بايرن ميونيخ × أوجسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

ستاد رين × لو هافر.. 2:00 مساء - بي إن سبورت 2.

ستراسبورج × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

مونبلييه × ريمس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كليرمونت فوت × ميتز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

لوريان × ليل.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 2.

نيس × ليون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس العالم لكرة السلة

مونتنجرو × مصر.. 11:45 صباحا - بي إن سبورتس 1.

البطولة العربية لكرة اليد

البنك الأهلي × مضر.. 5:00 مساء - قناة الاتحاد العربي عبر يوتيوب - الثالث والرابع.

الزمالك × الكويت.. 7:30 مساء - قناة الاتحاد العربي عبر يوتيوب - المباراة النهائية.

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