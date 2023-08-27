ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط

حقق ميلان ثاني انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو (2) وثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش، فيما سجل بيير شورز هدف تورينو الوحيد.

وارتقى ميلان للصدارة بفارق الأهداف بشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات الجولة.

وبدأ ستيفانو بيولي اللقاء بدون أي تغيير عن التشكيل الفائز على بولونيا في الجولة الأولى من المسابقة.

افتتح كريستيان بوليسيتش اللقاء بهدف في الدقيقة 33 من هجمة مرتدة سريعة قادها روبن لوفتس تشك وأودعها الأمريكي في الشباك.

وأصبح بوليسيتش خامس لاعب يسجل لميلان هدفين في أول 3 مباريات منذ موسم 1994-95، بعد أوليفير بيرهوف وأندري شيفيشينكو وماريو بالوتيلي وجيريمي مينيز.

ومن خطأ دفاعي سجل بيير شورز هدف التعادل بعد 3 دقائق.

وفي الدقيقة 41 تحصل ميلان على ركلة جزاء انبرى لها أوليفييه جيرو وسجلها في الشباك.

وبعد 4 دقائق مرر لياو بينية أرضية رائعة صوب ثيو هيرنانديز الذي سجل بطريقة فنية رائعة في الشباك لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني تحصل رافائيل لياو على ركلة جزاء سجلها جيرو في الشباك.

وتصدر الفرنسي ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف من مباراتين.

المباراة شهدت مشاركة أولى ليونس موسى القادم من فالنسيا لأول مرة.

ولم تشهد المباراة أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ميلان 4-1.

وواصل روما بدايته المخيبة فبعد التعادل مع ساليرنتانا خسر الفريق 3 نقاط جديدة بالهزيمة أمام هيلاس فيرونا 2-1.

روما لم ينتصر حتى الآن! فيرونا يحقق العلامة الكاملة في الكالتشيو بانتصار على روما بنتيجة 2-1 ✅ شاهد أهداف المباراة 📽️#فيرونا_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ggCWOKMdQa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 26, 2023

وخسر أيضا أتالانتا بنتيجة 2-1 أمام فرويسنوني الصاعد حديثا للمسابقة.

وحقق مونزا فوزه الأول في الموسم بتخطي عقبة إمبولي بهدفين دون رد.