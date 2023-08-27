ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

ميلان

حقق ميلان ثاني انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو (2) وثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش، فيما سجل بيير شورز هدف تورينو الوحيد.

وارتقى ميلان للصدارة بفارق الأهداف بشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات الجولة.

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وبدأ ستيفانو بيولي اللقاء بدون أي تغيير عن التشكيل الفائز على بولونيا في الجولة الأولى من المسابقة.

افتتح كريستيان بوليسيتش اللقاء بهدف في الدقيقة 33 من هجمة مرتدة سريعة قادها روبن لوفتس تشك وأودعها الأمريكي في الشباك.

وأصبح بوليسيتش خامس لاعب يسجل لميلان هدفين في أول 3 مباريات منذ موسم 1994-95، بعد أوليفير بيرهوف وأندري شيفيشينكو وماريو بالوتيلي وجيريمي مينيز.

ومن خطأ دفاعي سجل بيير شورز هدف التعادل بعد 3 دقائق.

وفي الدقيقة 41 تحصل ميلان على ركلة جزاء انبرى لها أوليفييه جيرو وسجلها في الشباك.

وبعد 4 دقائق مرر لياو بينية أرضية رائعة صوب ثيو هيرنانديز الذي سجل بطريقة فنية رائعة في الشباك لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.

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وفي الشوط الثاني تحصل رافائيل لياو على ركلة جزاء سجلها جيرو في الشباك.

وتصدر الفرنسي ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف من مباراتين.

المباراة شهدت مشاركة أولى ليونس موسى القادم من فالنسيا لأول مرة.

ولم تشهد المباراة أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ميلان 4-1.

وواصل روما بدايته المخيبة فبعد التعادل مع ساليرنتانا خسر الفريق 3 نقاط جديدة بالهزيمة أمام هيلاس فيرونا 2-1.

وخسر أيضا أتالانتا بنتيجة 2-1 أمام فرويسنوني الصاعد حديثا للمسابقة.

وحقق مونزا فوزه الأول في الموسم بتخطي عقبة إمبولي بهدفين دون رد.

ميلان الدوري الإيطالي
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