مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وماركو أسينسيو - باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لانس بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت المشاركة الأساسية الأولى لكيليان مبابي منذ بداية الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الخامسة بعد أن حقق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم ليقفز للمركز الرابع بفارق نقطتين عن موناكو وأولمبيك مارسيليا صاحبا الصدارة، بينما استمر لانس في المركز الـ 14 بنقطة وحيدة.

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تقدم ماركو أسينسيو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 45 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أَضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52 بتسديدة جديدة بعد أن تلقى تمريرة من لوكاس هيرنانديز.

وأنهى مبابي ثلاثية باريس سان جيرمان بكرة غيرت اتجاهها من المدافعين وسكنت الشباك في الدقيقة الـ 91.

ووصل مبابي إلى مساهمته الـ 301 مع باريس سان جيرمان بتسجيله 215 هدفا وصناعة 86.

وسجل مورجان جويلافوجي الهدف الوحيد للانس في الدقيقة الـ 95 بتسديدة أخرى غيرت اتجاهها عن طريق ميلان شكرينيار وخادعت جانلويجي دوناروما.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد أولمبيك ليون.

باريس سان جيرمان لانس الدوري الفرنسي كيليان مبابي
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