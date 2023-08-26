خبر في الجول - الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ السيد عطية.. و3 عروض للحارس

السبت، 26 أغسطس 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

السيد عطية - حارس الزمالك 2001

أرسل نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بحارسه السيد عطية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحارس البالغ 22 عاما أصبح لاعبا حرا.

ويمتلك الحارس الشاب 3 عروض من طلائع الجيش في الدوري الممتاز وأسوان ولافيينا اللذان ينشطان في دوري المحترفين.

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ويتشابه عطية في قصة شعره مع الحارس العالمي هيجيتا، وقام بتقليد حركته الشهيرة في أحد التدريبات على سبيل الدعابة.

من هو السيد عطية؟

حارس المرمى من مواليد 13/2/2001، محافظة الغربية، مدينة المحلة، قرية ميت بدر حلاوة، وانضم للزمالك موسم 2018 من بلدية المحلة، وكان عمره 17 عاما.

لعب في بلدية المحلة في الفريق الأول في سن 15 عاما، ويعتبر عبد الرؤوف عيد كواحد من المدربين أصحاب الفضل عليه في بلدية المحلة.

دخل عطية الزمالك بعد انتهاء عقده مع بلدية المحلة عن طريق أحمد صالح نجم الزمالك السابق وكان وقتها مدربا لفريق 2001.

انضم للزمالك وخاض التدريب مع فريق 2001 ولكنه تعرض للإصابة في إصبعه وبعدها بشهر عاد للتدريب وقام بالتوقيع مع الفريق.

في بداية تواجده مع الزمالك كان بديلا إلى أن أتت الفرصة قي نهاية الدوري في أول مواسمه عام 2018 مع الجهاز الفني بقيادة محمد جمال وأحمد عبدالرؤوف وعامر صبري، بعد رحيل أحمد صالح، وكان وقتها تامر وحيد مراد مدربا للحراس.

في الموسم قبل الماضي بدأ في المشاركة بشكل أساسي مع فريق 2001 وكان يتولى المسؤولية أمير عبد العزيز وأيمن الطويل مدرب حراس المرمي، وفي هذا الموسم حصد فريق 2001 بطولة الجمهورية، وانضم لمنتخب الشباب مع ربيع ياسين ولعب في بطولة السعودية الودية، ثم تواجد في بطولة إفريقيا في تونس والتي تعرض فيها المنتخب لبعض المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

عقب بطولة إفريقيا بتونس تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك تحت قيادة جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق ومدحت عبد الهادي وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، قبل أن يوقع عقدا احترافيا بعد إشادة مدحت عبد الهادي به.

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تم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2021 وقت تولي باتشيكو الإدارة الفنية.

السيد عطية مرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2025، تم تصعيدة للفريق الأول لأول مرة مع باتشيكو ومن ثم باتريس كارتيرون.

انضم عطية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع شوقي غريب في جميع تجمعاته.

يعتبر السيد عطية مثله الأعلي كل من عبد الواحد السيد وعصام الحضري كمثليه الأعلى محليا، ومانويل نوير وإيكر كاسياس عالميا.

يتشابه عطية في قصة شعره مع الحارس العالمي هيجيتا، وقام بتقليد حركته الشهيرة في أحد التدريبات على سبيل الدعابة.

الزمالك السيد عطية
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