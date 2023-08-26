أوسوريو يحدد مواعيد مباراتي الزمالك الوديتين استعدادا لمواجهة أرتا سولار

السبت، 26 أغسطس 2023 - 23:23

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

حدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي، استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وينتظر الجهاز الفني تحديد موعد مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي من قبل المنافس في أحد أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

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وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

وكان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

واحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، والخسارة أمام الشباب السعودي 1-0، والتعادل مع النصر السعودي 1-1.

وعلى المستوى المحلي احتل الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.

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