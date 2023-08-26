خبر في الجول - استمرار الجهاز الإداري لفريق الكرة رفقة أوسوريو

السبت، 26 أغسطس 2023 - 23:22

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

يستمر الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بقيادة أحمد حسني دون تغيير في نادي الزمالك.

وأشارت بعض التقارير في الساعات الأخيرة لرحيل الجهاز الإداري الخاص بـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لا يوجد تفكير لإجراء تغيير في الجهاز الإداري لفريق الكرة بقيادة أحمد حسني.

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ولم تتخذ اللجنة التنفيذية في الزمالك أي إجراء لتغيير الجهاز الإداري عكس ما أشيع خلال الساعات الماضية.

وعقدت جلسة شددوا على استمرار الجهاز الإداري رفقة المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو والذي يريد استمرارهم، بالإضافة للجهاز للمعاون.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق استقر أوسوريو على إقامة معسكر الزمالك في القاهرة والأقرب مدينة 6 أكتوبر.

وسينطلق المعسكر بعد أيام قليلة من بداية فترة الإعداد يوم 1 سبتمبر المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

واحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، والخسارة أمام الشباب السعودي 1-0، والتعادل مع النصر السعودي 1-1.

وعلى المستوى المحلي احتل الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.

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