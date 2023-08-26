هاني سعيد: نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. وهذا موقف المصابين قبل بداية الموسم

السبت، 26 أغسطس 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن استعدادات الفريق للموسم الجديد من خلال المعسكر الحالي في تركيا.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "كان هناك ترتيبات قبل السفر لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر، والجميع سعيد بمكان نموذجي للمعسكر على صعيد الملعب والإقامة والتجهيزات".

وأضاف "لدينا بعض المباريات الودية ونتمنى أن نصل لأقصى استفادة ممكنة بنهاية المعسكر استعدادا لبداية الموسم الجديد".

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وأوضح "المسابقات الإفريقية ليس بها مباريات سهلة. يمكن أن تكون المباريات داخل الأرض أسهل قليلا ولكن المباريات الخارجية دائما ما تكون صعبة".

وتابع "الجيش الرواندي فريق جيد ولديه طموح التأهل إلى دور المجموعات ولكننا ندخل البطولة ونريد البدء برسالة لنا وللفرق الأخرى بأننا ننوي تحقيق شيء مختلف.

حين نفكر في دعم الفريق بلاعبين نبحث عن المراكز التي نحتاج إليها ونتعاقد مع اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة لنا".

وواصل سعيد "تعاقدنا مع عدد قليل من اللاعبين في الموسم الماضي، ولا نفكر في العدد خلال الموسم الحالي أيضا، بل نفكر في تحسين جودة الفريق فقط، وأعتقد بعد التدعيمات الحالية شكل الفريق مختلف وليس لدينا نواقص".

وأكمل "المدرب جايمي باتشيكو يسير بشكل جيد منذ الموسم الماضي وتحديدا في الفترة الأخيرة، وحققنا أفضل سلسلة انتصارات رغم الغيابات وفقدان عناصر مؤثرة. كان من المهم أن يستمر مع الفريق وهو كان مرحبا بذلك ونحن سعداء بوجوده".

وأضاف "اللاعبون المصابون في الفترة الماضية عادوا جميعا مثل عبد الله السعيد وأسامة جلال، ورمضان صبحي أيضا. جميعهم متواجدون ويتدربون ولا ينقصنا سوى إسلام عيسى الذي يحتاج لبعض الوقت بين شهرين و3 أشهر".

وتابع "لدينا استمرارية على مستوى الشكل والنتائج في آخر 3 سنوات، والآن نريد تحقيق شيء مختلف وهو الفوز ببطولة. أتمنى الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن يكون اللاعبون جميعا على نفس المستوى الفكري بهذا الصدد".

واختتم المدير الرياضي "اجتمعت أولا باللاعبين الجدد الذين يجب أن يفهموا أنهم أتوا على فريق لديه قوام قوي بالفعل، وبالتالي يجب أن يحاربوا على مقعد أساسي، وهذا يصب في مصلحة الفريق".

ويستعد بيراميدز للمشاركة الأولى على الإطلاق في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أنهى الدوري في المركز الثاني.

خاض لاعبو بيراميدز مرانا تكتيكيا في ثاني أيام المعسكر الذي يقام في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الفريق مرانا صباحيا على الملعب الفرعي والذي تركز بالكامل على تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

واشتمل المران الذي أقيم في مساء اليوم السبت، استمر لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية خفيفة مع تدريبات خططية بالكرة وتقسيمة بطول الملعب أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

يذكر أن بيراميدز يخوض مباراته الودية الأولى مساء الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا حيث يلتقي مع فريق ليماسول القبرصي.

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