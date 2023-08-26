تايكوندو - أدهم خالد على رأس بعثة مصر في بطولة العالم للناشئين
السبت، 26 أغسطس 2023 - 23:02
كتب : أحمد غالب
وصلت بعثة مصر صوب البوسنة للمشاركة في بطولة العالم لـ تايكوندو للناشئين.
وتقام البطولة خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر.
وسيخوض أدهم خالد طاهر مبارياته يوم 30 أغسطس الموافق الأربعاء المقبل، في وزن تحت 172 كم.
يترأس البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويرافق البعثة مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين.
ويتكون الجهاز الفني من محمود خليل مديراً فنياً والمدربين علاء إسماعيل ومصطفى عبد العظيم ومحمود هارون كما يرافق البعثة حسن كمال المستشار الطبي للاتحاد المصري للتايكوندو.
وتضم بعثة منتخب مصر 19 لاعب ولاعبة يمثلون مصر في البطولة هم:
عبد الرحمن كرم وزن + 180 سم
البراء محمد شفيق وزن تحت 180 سم
ياسين حسن كمال وزن تحت 152 سم
علي أحمد عيسى وزن تحت 168 سم
ياسين أسامة محمد وزن تحت 176 سم
أدهم خالد طاهر وزن تحت 172 سم
إياد تامر السيد وزن تحت 168 سم
معاذ محمد سعيد وزن تحت 165 سم
عمر وسام محمد وزن تحت 164 سم
ريان مصطفى كامل وزن تحت 148 سم
سجي نعمان علام وزن تحت 148 سم
مريم محمد زكريا وزن تحت 176 سم
سلمي محمد عصام وزن تحت 168 سم
أميرة محمد عادل وزن تحت 172 سم
سلمى عبد المجيد محمود وزن زائد 176 سم
خديجة وليد سمري وزن تحت 164 سم
آيه أيمن محمد وزن تحت 160 سم
جنى بدر محمود وزن تحت 152 سم
كارمه أحمد عادل وزن تحت 156 سم