قبل إتمام الاتفاق.. مانشستر يونايتد يسمح لـ هندرسون بإجراء الكشف الطبي مع بالاس

يخضع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى كريستال بالاس، بعد السماح له من ناديه بالسفر إلى لندن.

جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، حيث تواجد هندرسون مع يونايتد على مقاعد البدلاء في مباراة نوتنجهام فورست اليوم السبت، ولكن سُمح له بالتحرك بعد المباراة.

الحارس الثاني للشياطين الحمر -26 عاما- فقد فرصته في اقتناص المقعد الأساسي رغم رحيل دافيد دي خيا بعد 12 عاما في صفوف النادي.

جاء ذلك بسبب التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث كريستال بالاس عن حارس مرمى نظرا لرغبة الإسباني فيسنتي جوايتا في الرحيل، بينما يتواجد سام جونستون في المقعد الأساسي حاليا.

وتدور المفاوضات بين يونايتد وكريستال بالاس بشأن انتقال نهائي، ولكن لم يتم حسم الاتفاق بعد، على الرغم من السماح لهندرسون بإجراء الكشف الطبي.

ويثق كريستال بالاس بقدرته على حسم الاتفاق قبل غلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر.

وكان هناك اهتماما من نوتنجهام فورست الذي قضى معه هندرسون الموسم الماضي معارا، ولكن تعرضه للإصابة التي أنهت موسمه الماضي أوقفت الأمور.

على الجانب الآخر يقترب مانشستر يونايتد من دعم مركز الحراءة بحارس فنربخشة التركي ألتاي بايندير مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني.