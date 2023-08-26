مران الأهلي - تدريبات بدنية وتقسيمة بين اللاعبين قبل السفر للنمسا
السبت، 26 أغسطس 2023 - 22:46
كتب : FilGoal
واصل الأهلي مرانه اليومي مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد 2023/2024.
وحرص كولر على عقد جلسة جماعية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.
وقاد كولر فقرات فنية وتدريبات منوعة للاعبين بعد خوضهم مرانا بدنيا استمر 40 دقيقة.
واختتم المران بتقسيمة صغيرة شارك فيها جميع اللاعبين.
وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية يوم الخميس الماضي بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.
ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر الفريق الإعدادي الذي سيتمد من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.
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