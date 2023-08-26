انتهت الدوري الفرنسي - باريس (3)-(1) لانس

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - تولوز ضد باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

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نهاية المباراة

ق91. جووووول الثااالث لباريس سان جيرمان عن طريق مبابي بتسديدة م نداخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع لانس.

ق52.جوووووول الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق مبابي بعد تمريرة من لوكاس هيرنانديز ليسدد مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

باريس سان جيرمان لانس الدوري الفرنسي
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