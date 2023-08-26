انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (1) تورينو.. رباعية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.

وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 65: جووووووووووول الرااااااااااااابع.. جيرو من ركلة جزاء يسجل

ق 60: ركلة جزاااء للياو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووووووووووول ثيو يسجل هدفا رائعا بعد بينية متقنة من لياو

ق 43: جوووووول جيروووووو من ركلة جزاااااء

ق 41: ركلة جزاء لميلان

ق 36: جووووول بيير شورز يحول تسديدة في الشباك

ق 32: جووووووووول أووووووووول.. مرتدة وعرضية من لوفتس تشك وتسديدة من بوليسيتش

ق 13: فرص غير مكتملة لميلان

بداية اللقاء