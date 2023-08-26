انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (1) تورينو.. رباعية
السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
ويستضيف ملعب سان سيرو اللقاء.
وبدأ ميلان الموسم بالفوز 2-0 على بولونيا فيما تعادل تورينو مع إمبولي بدون أهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 65: جووووووووووول الرااااااااااااابع.. جيرو من ركلة جزاء يسجل
ق 60: ركلة جزاااء للياو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الرابع
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جووووووووووول ثيو يسجل هدفا رائعا بعد بينية متقنة من لياو
ق 43: جوووووول جيروووووو من ركلة جزاااااء
ق 41: ركلة جزاء لميلان
ق 36: جووووول بيير شورز يحول تسديدة في الشباك
ق 32: جووووووووول أووووووووول.. مرتدة وعرضية من لوفتس تشك وتسديدة من بوليسيتش
ق 13: فرص غير مكتملة لميلان
بداية اللقاء