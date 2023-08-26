تشكيل باريس سان جيرمان - مبابي أساسي أمام لانس.. ويجاوره أسنسيو وديميبلي

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - تولوز ضد باريس سان جيرمان

يبدأ كيليان مبابي أساسيا لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان الموسم الجاري في مواجهة ستاد لانس.

وشارك مبابي في المباراة الماضية ضد لوريان كبديل وسجل هدفا من ركلة جزاء لكنه لم يكن كافيا وانتهت المباراة بالتعادل.

وانتهت أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان والتي استمرت طيلة الصيف بشأن مستقبله.

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وجاء تشكيل الفريق الباريسي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان شكرينيار – لوكاس هيرنانديز

الوسط: مانويل أوجارتي – فيتنيا – وارن زائير إيمري

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ماركو أسنسيو – كيليان مبابي

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ويمتلك باريس سان جيرمان نقطتين من أول مباراتين تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي.

بينما بدأ لانس الموسم بخسارة وتعادل وحصد نقطة وحيدة.

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