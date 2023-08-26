خبر في الجول - جلسة تفصل إعارة ماجد هاني لـ بلدية المحلة

تفصل فقط جلسة بين مسؤولي بلدية المحلة والزمالك لانتقال ماجد هاني لاعب وسط الأبيض لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ماجد هاني توصل لاتفاق للانتقال لصفوف بلدية المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيعقد مسؤولو البلدية جلسة مع لجنة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام التعاقد.

وسبق أن كشف ماجد هاني في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنباء استغناء الزمالك عني عارية تماما من الصحة".

وأضاف "عقدي ممتد مع النادي لمدة سنتين".

واختتم "لدي عروض داخل الدوري المصري بالفعل، ولكن قرار خروجي على سبيل الإعارة في يد الإدارة والجهاز الفني".

وظهر ماجد هاني مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا.

ولعب هاني المباراة الأخيرة من موسم 2021-2022 في الدوري المصري ضد إيسترن كومباني، حيث شارك لمدة 34 دقيقة.

كما شارك اللاعب في مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم ذاته، حيث ظهر لمدة 45 دقيقة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.