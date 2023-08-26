تشكيل ميلان - لا تغييرات أمام تورينو

دفع ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بالتشكيل ذاته دون أي تغيير أمام تورينو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وانتصر الفريق الذي بدأ مباراة بولونيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 خارج القواعد.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: رادي كرونيتش – روبن لوفتس تشك – تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

ويتواجد الأمريكي يونس موسى على مقاعد البدلاء لأول مرة بعدما غاب عن اللقاء الماضي بسبب إيقافه في نهاية الموسم الماضي مع فالنسيا.

كما تواجد الأرجنتيني الجديد ماركو بيليجرينو على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء ميلان: أنطونيو ميرانتي – ماركو سبورتيلو – أليساندرو فلورينزي – بيير كالولو – سيمون كيير – ماركو بيليجرينو – ياسين عدلي – يونس موسى – توماسو بوبيجا – لوكا روميرو – صامويل شوكويزي – صامويل أوكافور – لورينزو كولومبو.