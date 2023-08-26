أفسح المجال لبايرن مبكرا.. دورتموند يتعادل مع بوخوم

تعادل بروسيا دورتموند مع بوخوم بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

تقدم كيفن شتوجر لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 13 مستغلا تمريرة من ماكسيميليان فيتيك.

وتعادل دونيل مالين لدورتموند في الدقيقة 56 بصناعة من جوليان براندت.

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وارتفع رصيد دورتموند للنقطة الرابعة ليتعثر مبكرا ويفسح المجال لبايرن ميونيخ من أجل تصدر الدوري، بينما حصل بوخوم على النقطة الأولى.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق يونيون برلين الفوز على دارمشتات بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم الوافد الجديد روبن جوسينس بالهدف الأول لبرلين في الدقيقة الرابعة.

وتعرض بريندين أرونسون لاعب يونيون برلين للطرد في الدقيقة الـ 23 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبعد دقيقة واحدة تعادل دارمشتات عن طريق مارفن ميهليم.

وعاد جوسينس ليضيف الهدف الثاني ليونيون برلين في الدقيقة الـ 34.

وسجل كيفين بيهرينس الهدف الثالث بعد 5 دقائق.

وأنهى دانيلو دويخي رباعية يونيون برلين في الدقيقة الـ 65 بهدف رابع.

برلين حقق الفوز الثاني على التوالي منذ بداية الدوري ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط، بينما استمر دارمشتات بدون نقاط.