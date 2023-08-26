هدف برشلونة السابق.. رومانو: إيفان فريسنيدا إلى سبورتنج لشبونة

كشف فابريزيو رومانو الصفحي بشبكة سكاي سبورت عن اقتراب سبورتنج لشبونة من التعاقد مع إيفان فريسنيدا لاعب بلد الوليد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لرومانو فإن الاتفاق قد تم بين سبورتنج وبين الناديان على التعاقد مع اللاعب.

لاصفقة ستكلف سبورتنج لشبونة 9 مليون يورو و3 أخرى كإضافات، بالإضافة إلى وجود بند بحصول بلد الوليد على 10 كنسبة إعادة بيع.

وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.

فريسنيدا كان أحد أهداف برشلونة لتعزيز مركز الظهير الأيمن خلال الفترة السابقة ولكن وفقا للتقارير فإن النادي قد حول وجهته نحو جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

فريسنيدا خرج من ناشئين ريال مدريد نحو ناشئين ليجانيس قبل أن ينتقل إلى بلد الوليد.

ويلعب صاحب الـ 18 عاما مع بلد الوليد منذ موسمين.

وخلال الموسم الماضي شارك فريسنيدا في 24 مباراة مع بلد الوليد.